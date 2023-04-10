المدينة المنورة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأسهمت الأعمال التطويرية التي شهدتها المناطق المحيطة بالمسجد النبوي في تهيئة الشوارع والطرق لخدمة الزائرين, وتوفير خدمات الإضاءة صديقة البيئة, والتشجير, وتعزيز مساحات المشاة والأرصفة, ونقاط بيع السلع والمنتجات الغذائية, وتهيئة مناطق للجلوس, وتحسين المشهد الحضري لينعم الزائرون بالراحة والسكينة في تنقلاتهم من جميع الوجهات إلى المسجد النبوي.وحوّلت المشروعات الحديثة التي نفّذت في الجهة الشمالية للمنطقة المركزية على امتداد طريق الملك فهد باتجاه الساحة الشمالية للمسجد النبوي إلى شريان ينبض بالحياة, وحركة سير منتظمة لجميع قاصدي المسجد النبوي عبر مسار "جادة أحد" التي صمّمت بشكل جمالي ومساحات تراعي حاجة مختلف الفئات, تشمل مساحة مخصصة للمشاة, وللدراجات الهوائية, وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة, وطريقاً متوسطاً لسير حافلات خدمة النقل الترددي التي تنقل المصلين من المسجد النبوي, ما أتاح انسيابية في حركة سير المركبات الصغيرة على امتداد الطريق الذي يصل الجهة الشمالية للمنطقة المركزية بأرجاء المدينة المنورة, وإيجاد بيئة آمنة وصحية من خلال خفض مستوى التلوّث بالضوضاء وعوادم المركبات في المنطقة.ورصدت عدسة "واس" أمس المشهد على امتداد "جادة أحد" وانسيابية حركة المشاة من وإلى المسجد النبوي, ونقاط البيع الحديثة التي صمّمت على امتداد الطريق التي توفّر للزائر خيارات منوّعة للحصول على الخدمات وشراء احتياجاته من المأكولات الغذائية عبر دكاكين صمّمت على امتداد طريق المشاة بتصميم موحّد تقدّم مأكولات سعودية وأخرى شرقية وغربية وأفريقية لتلبية رغبات الزائرين واحتياجاتهم.كما توفّر منافذ البيع التي نفّذت بطابع معماري بسيط ومتناغم بإشراف هيئة تطوير المدينة المنورة, خيارات عديدة للمشترين, تدعم خدمة الدفع الإلكتروني لشراء متطلباتهم من السلع والتمور والهدايا من الإكسسوارات والكتب والعطور والمنتجات التي صنعت لتشكّل ذكرى لزيارتهم للمدينة المنورة.وصمّمت على امتداد "جادة أحد" عناصر جمالية تتيح للزائرين التقاط صور تذكارية في محيط عناصر جمالية وتراثية شيّدت بالقرب من الساحة الشمالية للمسجد النبوي, إضافة إلى رفع جودة الإضاءة من خلال المزج بين ألوان إضاءة LED والأرصفة والأشجار للحفاظ على جمالية المكان, وراحة مرتادي جادة أحد التي تمثّل مشروعاً حيوياً يجسّد نجاح خطط استثمار مقومات الجذب, وتحويل المكان إلى واجهة متكاملة, تسهم في تعزيز الاستفادة من خدمات البنية التحتية وتطويرها, لتتناسب مع المتطلبات التشغيلية, وحجم كثافة الزوار ومرتادي المنطقة التي تعدّ واحدة من وجهات عديدة في حاضرة المدينة المنورة تشهد تطوير مشروعات البنى التحتية فيها لرفع مستوى جودة الحياة إجمالاً.// انتهى //14:15ت م0091