القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2.3% مقارنة بشهر فبراير السابق ليسجل 166.5 نقطة.وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس ارتفع إلى 33.9% مقابل 12.1% للشهر نفسه من العام السابق 2022.وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار العديد من السلع الغذائية فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات العامة كالماء والكهرباء والغاز والوقود.//انتهى//14:18ت م0093