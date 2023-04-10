اقتصادي/ ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2.3% مقارنة بشهر فبراير السابق ليسجل 166.5 نقطة.
وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس ارتفع إلى 33.9% مقابل 12.1% للشهر نفسه من العام السابق 2022.
وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار العديد من السلع الغذائية فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات العامة كالماء والكهرباء والغاز والوقود.
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14:18ت م
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