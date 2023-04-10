الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نشر وثيقة معلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، التي تعد إحدى مخرجات خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023م.وأشارت الهيئة إلى أن توفير الترددات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات متخصصة على المستوى الوطني يأتي بهدف تلبية متطلبات الجهات المدنية من أنظمة الاتصالات اللاسلكية في مختلف القطاعات - كقطاع النفط والغاز، والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.وأوضحت الهيئة أنها عقدت العديد من ورش العمل مع مختلف الجهات المحلية والدولية لدراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الاتصالات اللاسلكية ليتم تلبيتها عن طريق شبكة الاتصالات المتخصصة، مشيرة إلى أن تلبية هذه الاحتياجات سيسرع من تبني التطبيقات الذكية للجهات وأتمتة أعمالها، بالإضافة إلى نشر تطبيقات إنترنت الأشياء للاتصال والاستشعار والمراقبة والتحكم.يذكر أن الهيئة سبق وأن نشرت وثيقة استطلاع مرئيات العموم حيال وثيقة معلومات الرخصة خلال العام الماضي 2022م، وتعلن الآن عن طرحها للوثيقة النهائية لمعلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة في النطاق الترددي 450 ميجاهرتز، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات المؤهلة هو يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/ar/services/spectrum/Documents/450MHZ.pdf.// انتهى //14:38ت م0095