الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، القائم بأعمال سفارة كندا لدى المملكة العربية السعودية قوينيث كوتز.وجرى خلال اللقاء بحث مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016، وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي والتعاون في المجالات السياسية والأمنية والصحية والتعليمية والطاقة، واستعراض أهم القضايا والأوضاع السياسية ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.//انتهى//14:41ت م0096