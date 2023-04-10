جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسيجوب "ساعي البريد" في أروقة وشوارع جدة التاريخية على دراجته الهوائية ، والذي عُرف بملابسه المميزة، متنقلاً بين الأحياء، وذلك ضمن فعاليات موسم رمضان جدة التاريخية المقام حالياً ، حيث كان صاحب المهنة موزعاً للخطابات التى تحمل أحياناً أخباراً مفرحة ومهمة وكأنه تاجر سعادة، وأحياناً يحمل أخباراً محزنة،هكذا كان ساعي البريد، أحد المهن التى عرفها الجميع منذ عشرات السنين والتى اختفت الآن بفعل الزمن والتطورات التي شهدها البريد .و"ساعي البريد"، هو الشخص المكلف بإيصال الرسائل الواردة إلى مكتب البريد الذى يعمل فيه إلى أصحابها وغالباً ما يرتدى زياً خاصاً يدل على مهنته، وقد كان فى السابق يستخدم الدراجة الهوائية للتنقل بين المناطق والشوارع، لتسليم الرسائل إلى أصحابها، ثم تطورت وسيلة انتقاله مع مرور الأيام إلى الدراجة النارية .وقديماً كان ساعي البريد يعرف جميع أهالى المنطقة ، حيث ينادي عليهم بالاسم لدرجة أن بعض الأهالى ممن لا يعرفون القراءة كانوا يثقون به ويطلبون منه قراءة الرسائل الواردة إليهم، حتى إنه كان يعلم كثيراً من الأسرار والخبايا، ربما لا يعرفها غيره.فيما رافق الرسائل البريدية هواية جمع الطوابع البريدية التى انتشرت في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، ومنذ هذا الوقت انتشرت مهنة ساعي البريد، ونتيجة التطور التكنولوجى الكبير فى وسائل الاتصالات بعد ظهور الإنترنت والبريد الإلكترونى والهواتف المحمولة، تحولت مهنة "ساعي البريد" تدريجياً لتصبح واحدة من المهن التراثية.//انتهى//14:49ت م0097