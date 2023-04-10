أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساختتمت أمس على ملاعب نادي العرين بظهران الجنوب فعاليات الدورة الرمضانية في عدد من الألعاب ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد"، التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير, بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد أبو سراح وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.وأوضح رئيس النادي حسين الوادعي أن الدوري الرمضاني هذا العام اشتمل على منافسات ألعاب كرة الطاولة والطائرة ورفع الأثقال والبلياردو والبلايستيشن والبلوت، مبينًا أن المشاركة لاقت إقبالاً كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع ، مستعرضًا في هذا الصدد منجزات النادي في مختلف الألعاب.بدوره أثنى المحافظ أبو سراح على ما قدمه رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة من جهود كبيرة كانت سبباً في تحقيق العديد من ألعاب النادي نتائج إيجابية ، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرة "أجاويد " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير منطقة عسير.// انتهى//16:00ت م0118