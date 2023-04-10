الدمام 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس حفل الإفطار الرمضاني السنوي لأيتام الجمعية تحت شعار (في القلب أنتم)، بحضور أكثر من 500 يتيماً ويتيمة، والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية.وأكد المتحدث الإعلامي لجمعية البر فيصل المسند، أن الجمعية تحرص على تحقيق التواصل بين الأيتام والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية من رجال الأعمال، مُبيناً أن الجمعية أطلقت العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية ضمن خطتها الاستراتيجية لتأهيل وتدريب المستفيدين من الجمعية.وأوضح أن الجمعية وفرت التأمين الطبي لـ 633 يتيماً ويتيمة بتكلفة تقدر بـ 850.000 ريال، وإطلاق أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام ورفع مستواهم الدراسي، وتوفير 770 منحة دراسية جامعية وفنية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من برامج التوظيف بالجمعية بلغ 319 شابًا وفتاة، وتدريب 523 متدربًا ومتدربةً منهم 263 متدرباً من جمعيات شريكة في المنطقة.// انتهى //16:07ت م0122