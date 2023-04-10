أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستذكر عدد من أهالي مدينة أبها العادات والتقاليد والفنون التقليدية التي تميزت بها قرى ومدن منطقة عسير منذ أكثر من 70 عاما .جاء ذلك خلال فعالية أقيمت أمس بـ"ملتقى دار أبها" ضمن مبادرة "أجاويد" التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة مطلع شهر رمضان المبارك.واشتملت الفعالية التي احتضنها "حصن أبها التراثي" بوسط المدينة على نقاش حول التحولات الحضارية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة منذ توحيد المملكة حتى اليوم ، وأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال العمل على توحيد الجهود وصنع المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز التلاحم .كما استمع الحاضرون إلى نماذج من الفنون والأمثال الشعبية التي تحث على القيم الأخلاقية والتكافل الاجتماعي .// انتهى //16:08ت م0123