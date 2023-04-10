الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر أمانة المجلس اليوم , نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير الدكتور بوراك اكتشابار.وخلال اللقاء أكد البديوي أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وتطوير علاقات التعاون الخليجية - التركية وتنميتها وتطويرها في جميع المجالات بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مجلس التعاون وتركيا عام 2005م، ومذكرة التفاهم الخاصة بالحوار الاستراتيجي بينهما، الموقعة عام 2008 .كما تمت مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على تكثيف اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا.وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن الجانبين الخليجي والتركي يتطلعان إلى تحديد موعد للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين الجانبين، الذي سيعقد علىمستوى وزراء الخارجية، مشيراً معاليه إلى قرار المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ 155 بشأن استئناف الحوار الخليجي بين الجانبين وعقد اجتماع مشترك.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق .// انتهى //16:09ت م0124