الباحة 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م واسقامت فرق الطوارئ الميدانية بأمانة منطقة الباحة بإزالة مخلفات الأمطار والبرد التي شهدتها مدينة الباحة صباح اليوم .وانتشرت الفرق الميدانية في طرقات وشوارع وميادين مدينة الباحة وبعض محافظاتها حيث قامت بتنظيف الشوارع من البرد الكثيف الذي تساقط على المنطقة وإزالة الأتربة والحجارة المتساقطة ومسح الطرقات ومعالجة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم .// انتهى //16:11ت م0125