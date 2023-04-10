المنامة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,884.37 نقطة بانخفاض قدره 1.91 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.34 نقطة بانخفاض وقدره 2.02 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و877 ألفاً و560 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 443 ألفاً و945 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.// انتهى //16:11ت م0126