الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بمقر أمانة المجلس اليوم ، سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز تشاريف.وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية – التركمانستانية في ضوء مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين مجلس التعاون وتركمانستان في أغسطس 2022م.وأكد معاليه حرص مجلس التعاون على تعزيز الحوار الاستراتيجي مع تركمانستان ودول آسيا الوسطى، تحقيقاً لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك، الذي عقد بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى في 7 سبتمبر 2022م، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل المشترك بين الجانبين للفترة 2023 - 2027م، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.// انتهى //16:17ت م0128