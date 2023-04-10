الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، استقبل الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على تجربة الوطنية للإسكان المميزة في تطوير وتشغيل 7 منصات رقمية، وقدرتها على الاستفادة من أحدث التقنيات لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وذلك بتقديم حلول تقنية تخدم أكثر من 10 ملايين مستفيد، للارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة، مما يتيح آفاقًا واسعة لتعزيز الاستدامة لأعمال الوطنية للإسكان وأعمال المنظومة العقارية.واستعرض رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل أبرز المبادرات التي ترتقي بتجربة المستخدم، وتعزيز ذكاء الأعمال، من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة، والحلول الجيومكانية، والذكاء الاصطناعي في استكشاف الأراضي، وتحديد المصورات الجوية، إضافةً إلى تطويرها لحلولٍ مبتكرة تشكّل قيمة مضافة لخدمة ذوي العلاقة في السوق العقاري من مطورين وعقاريين، وتقود التطوير لتحقيق الاستدامة المالية وتنظيم الإجراءات وتيسيرها.الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان حصلت على ترخيص أعمال الحكومة الرقمية، لتطوير وتشغيل المنصات الرقمية الحكومية؛ وذلك لسعيها الدائم للوصول بالقطاع العقاري إلى أفضل النتائج التي تسهم في تحقيق رؤية 2030 ، وعملها المستمر نحو الريادة والتمكين الرقمي في حلول السوق العقاري، من خلال تشغيل عدد من المشاريع والبرامج النوعية التي تقدم حلولًا عصرية ومبتكرة.// انتهى //16:20ت م0129