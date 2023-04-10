القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 078ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 6ر0 % ليبلغ مستوى 64ر16774 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة بلغت 45ر0 % ليبلغ مستوى 99ر 2948 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 63ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 5ر4436 نقطة.// انتهى //16:22ت م0130