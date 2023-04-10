الدمام 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ترسية مجموعة من المشاريع الاستثمارية، لتطوير منتزهات ترفيهية وحدائق وساحات متعددة الاستخدامات، ومطاعم، ومقاهي، ومضامير مشاة، بمساحة 300 ألف متر مربع، تتماشى مع مبادرة (السعودية الخضراء)، منها موقع بحي النزهة في الدمام، وموقع آخر في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، وحديقة في محافظة الخبر، وتهدف هذه المشاريع لدعم عناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والترفيهية في الخليج العربي.وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع ستسهم في رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وترشيد التكاليف وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات السعوديين، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة وتوفير خيارات متنوعة لممارسة الرياضة.وأكدت الأمانة سعيها عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية لتعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة وأنها تعمل على استنساخ هذه التجربة في مواقع أخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاركة بصناعة الاستثمارات عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ومركز التميز الاستثماري بالأمانة.//انتهى//16:24ت م0131