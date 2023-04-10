القدس المحتلة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة المستوطنين، لمنطقة جبل صبيح بمدينة نابلس، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الفلسطينينن وقوات الاحتلال.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني : إن نحو 60 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال المواجهات المستمرة في جبل صبيح.من جانبه قال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في نابلس غسان دغلس : إن المستوطنين برفقة وزراء وأعضاء كنيست نظموا مسيرة استفزازية انطلقت من حاجز زعترة باتجاه مستوطنة جاثمة على أراضي الفلسطينيين، وذلك ضمن خطوات الاحتلال المستمرة، لتكريس عملية الضم، محذراً من اعتداءات يخطط لها المستوطنون ضد أهالي مدينة نابلس .// انتهى //16:46ت م0134