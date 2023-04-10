القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمكتبه في القاهرة الأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة الدكتورة رانيا عبدالرازق.وأفاد البرلمان في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين البرلمان والشبكة العربية في تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات في مجال التواصل والإعلام في الوطن العربي .وأكدت الدكتورة عبدالرازق، حرص الشبكة العربية للتواصل على الاستفادة من خبرات البرلمان في تنفيذ بعض الفعاليات الإعلامية ذات الصلة بالعمل البرلماني، ومنها الملتقى العربي للإعلام الرياضي الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في يونيو القادم، وكذلك الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني المقرر عقده في مملكة البحرين في سبتمبر القادم .من جانبه أكد "العسومي" حرص البرلمان على دعم تعزيز دور الإعلام في العالم العربي بكافة المجالات والمستويات، منوهًا بأن البرلمان لن يدخر جهداً من أجل الإسهام في إنجاح هذه الملتقيات المهمة، مضيفاً أن انعقادها في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين سيوفر لها كافة أشكال الدعم والرعاية والاهتمام.// انتهى //16:49ت م0135