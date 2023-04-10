جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في بغداد أمس , معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، والوفد المرافق له.وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء أهمية دور العلماء في نشر ثقافة الاعتدال، وطرح الرؤى والأفكار الوسطية ، مشيرًا إلى أهمية التصدي للأفكار المتطرفة بالفكر المعتدل من خلال البرامج والمشاريع العملية، مؤكدًا استعداد العراق لتقديم الدعم اللازم للمجمع من أجل تحقيق أهدافه ومهامه.// انتهى //17:31ت م0142