ثقافي / الرئيس العراقي يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
استقبل فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في بغداد أمس , معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، والوفد المرافق له.
وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء أهمية دور العلماء في نشر ثقافة الاعتدال، وطرح الرؤى والأفكار الوسطية ، مشيرًا إلى أهمية التصدي للأفكار المتطرفة بالفكر المعتدل من خلال البرامج والمشاريع العملية، مؤكدًا استعداد العراق لتقديم الدعم اللازم للمجمع من أجل تحقيق أهدافه ومهامه.
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17:31ت م
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