أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس فعالية رمضانية بعنوان " الظواهر اللغوية في منطقة عسير "، قدم خلالها الأكاديمي والباحث اللغوي الدكتور علي البارقي ورقة علمية تضمنت تطبيقات على بعض اللهجات المحلية ومنها " لهجة بارق ".وأكد المحاضر في بداية حديثه إلى أن تجاهل بعض علماء اللغة العربية لبعض اللهجات أدى إلى عدم الدقة في نسبة بعض الظواهر اللغوية لأصحابها ونقص الاستقراء والتقصي لمدلولات الكلمات في اللهجات المتعددة التي تحتويها الجزيرة العربية "، مشيراً إلى أن النقوش القديمة من المصادر المهمة للكشف عن العلاقة بين اللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية، وكذلك دور هذه النقوش في التعرف إلى قصص وأساطير وأمثال وأشعار من اللهجات .ونوه الباحث في نهاية الورقة، أن دراسة اللهجات لا يقلل من شأن الفصحى فهي محفوظة بحفظ الكتاب العزيز، لكن دراسة اللهجات رافد مهم لإيضاح بعض المشتبهات في اللغة الفصيحة، وإكمال بعض جوانب النقص التي شابت عصر الجمع والتدوين، بالإضافة إلى أن اللهجات تدرس كمستوى لغوي وواقع معيش، وتفتح الأذهان لأساليب اللهجات في طرائق الكلام والنطق وتخضعها للدرس اللغوي، بعيداً عن الصورة النمطية المألوفة في التعامل معها .// انتهى //17:58ت م0145