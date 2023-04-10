جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأُقيمت ورشة عمل فنون " رسم الأكريليك "، ضمن فعاليات موسم جدة التاريخية المقامة حالياً بمنطقة البلد، شارك فيها زوار الموسم، من خلال إيجاد لوحة فنية خاصة بهم باستخدام ألوان الأكريليك، والتعرف على التقنيات المختلفة.وحملت الورشة في أجواء تفاعلية مع الجمهور لمختلف الأعمار محاور عديدة استهدفت في مضمونها المبتدئين: الألوان المستخدمة، والتقنيات في التلوين، وكذلك رسم لوحة بالأكريلك للمبتدئين، ومهارات التعامل مع اللون والدمج، إلى جانب التعرف على الخامات والألوان المستخدمة لرسم الأكريلك.وتفاعل زوار موسم جدة التاريخية في لحظات تأمل مع روعة تناسُق الألوان رغم عشوائية انسكابها على جوانب المكعبات المصنوعة من أنامل الصغار المبدعة، مع شروحات من مقدمي الفعالية عن كيفية دمج الألوان الأساسية للحصول على أكبر عدد من الألوان، حيث يختار المشاركون العديد من الألوان وسكبها على المكعب الذي اختاره وتطبيق الخطوات لإيجاد تناسق في الألوان وتناغمها عن المكعبات الأخرى، فيما أبدى الزوار إعجابهم بما قدمه منفذو الورشة من عمل فني مبدع لفن السكب بألوان الأكريليك.// انتهى //17:59ت م0147