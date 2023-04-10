الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم، معالي نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار، والوفد المرافق.وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر جولة المشاورات، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي.// انتهى //18:13ت م0148