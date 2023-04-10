مكة المكرمة في 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واسفعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن , أجهزة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد انطباعات ضيوف الرحمن وزوار المعارض الرمضانية بالمسجد الحرام بطريقة تفاعلية سهلة وسريعة من خلال حركة اليد للتعبير عن مدى الرضا.وأكد مدير الإدارة العامة للإحصاء بالرئاسة عيسى الهذلي أن الأجهزة تدعم (6) لغات عالمية، كما تتميز بإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وإمكانية التعرف على عمر الأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط الانطباعات حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، والرصد المباشر والتحليل والانطباعات وعرضها بشكل لحظي على داش بورد.//انتهى//19:07ت م0151