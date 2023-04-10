أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسوقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، اتفاقيتَي شراكة مجتمعية مع رجلي أعمال في المنطقة، وذلك لإنشاء مركز للكلى بمستشفى "بلّحمر" العام وتطوير قسم الكلى بمستشفى "المجاردة" العام.وأكدت صحة عسير أن الاتفاقيتين نصتا على مطابقة التجهيزات الموردة مع المواصفات السعودية المعتمدة و اعتماد المخططات الهندسية من إدارة المشاريع والشؤون الهندسية ، واعتماد إدارة المراكز المتخصصة للمشروع ومراجعة خطة الإنشاء، مع جواز تسمية المنشأة الصحية باسم المتبرع حسب الأنظمة المتبعة في ذلك .// انتهى //19:08ت م0154