مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واسأطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة مشروع سقيا زمزم لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وذلك في عدد من النقاط الترددية المؤدية إلى المسجد الحرام.وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي أن الجمعية، وبالشراكة مع شركة الزمازمة بدأت في توزيع سقيا زمزم لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام من بداية شهر رمضان المبارك في الطرق المؤدي إلى الحرم، وذلك من مواقف الجمرات في منى، مرورا بأنفاق محبس الجن، وصولا إلى الساحة الشرقية للمسجد الحرام المحاذية لباب علي.وأضاف أن المشروع يأتي ضمن تحسين تجربة ضيوف الرحمن وما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالغ بكل وافد لبيت الله وتعزيز كل سبل الراحة والطمأنينة، مبيناً بأن المشروع يلقى ثناء واسعاً من ضيوف الرحمن الذين يجدون في عبوات زمزم الموزعة رواء ظمأهم، وفرصة للتزود بماء زمزم وشربه، الذي لا يقتصر فقط بالمسجد الحرام، وإنما في عدد من النقاط المؤدية إليه.//أنتهى//19:09ت م0155