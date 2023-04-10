طرابلس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأعلنت مؤسسة النفط الليبية إعادة فتح بئر في أكبر منصات إنتاج الغاز في البلاد بعد توقف لمدة عامين وسط إنتاجية إجمالية مقدرة بحوالي 37 مليون قدم مكعب يوميا.وأفادت المؤسسة في بيان بـ"إعادة فتح البئر الغازي الواقع على منصة صبراتة البحرية "حقل بحر السلام".وتعد منصة صبراتة البحرية واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا ويمثل هذا البئر جزءًا مهمًا من عمليات الإنتاج على المنصة.// انتهى //19:09ت م0156