أبها 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسرصد برنامج مكافحة داء السكري بالشؤون الصحية في منطقة عسير خلال الستة الأشهر الأخيرة أكثر من 4000 حالة جديدة من المصابين بالسكري.وأوضحت صحة عسير أن إجمالي المرضى المصابين بداء السكري الذي تقدم لها الخدمات العلاجية بلغ 47544 حالة .ويُعنى البرنامج بتقديم الإرشادات والنصائح الطبية بهدف رفع الوعي و تمكين المرضى المصابين وأسرهم من التحكم بالسكري تفادياً للمضاعفات ، إضافة لتوعية باقي شرائح المجتمع الغير مصابين بطرق الوقاية من مرض داء السكري ، والتعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية ، إلى جانب قيام العاملين في البرنامج بجولات ميدانية لمتابعة ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى بهذا الداء في المراكز الصحية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //19:11ت م0157