المجمعة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة التصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ على مستوى تعليم المجمعة، بمشاركة 348 طالباً وطالبة في حفظ القرآن الكريم و96 طالباً وطالبة في السنة النبوية والتي تتضمن مسارين، المسار الأول لحفظ القرآن وفق خمسة فروع وتلاوة القرآن وفق فرعين، والمسار الثاني لحفظ متون السنة النبوية في ثلاثة فروع.وتأتي هذه المسابقة من وزارة التعليم لتشجيع وتحفيز طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي، على حفظ كتاب الله، وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية؛ بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البناء فيما بينهم.وشكلت في إدارة التعليم بمحافظة المجمعة لجنة إشرافية للمسابقة برئاسة سعادة مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.ودعت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة وأكدت على دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين الطلبة، إلى جانب تشكيل لجان للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية والمحددة.يذكر أن التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية أجريت على مسرح الإدارة بتنظيم وإشراف من قسم النشاط الطلابي.// انتهى //19:54ت م0171