كينشاسا 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسقُتل حوالي 440 شخصًا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري في هجمات شنتها مجموعات مسلحة في منطقة "دجوغو" في الكونغو الديمقراطية.وأفادت السلطات الأمنية في الكونغو أنها سجلت اختطاف 120 آخرين وحرق حوالي 700 منزلًا خلال هجمات المجموعات المسلحة ما أدى إلى نزوح آلاف السكان ونهب أملاك السكان.وأضافت السلطات أنه تم القضاء على 72 مسلحًا خلال هذه الفترة.// انتهى //19:59ت م0172