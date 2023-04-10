الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأعلنت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (ريف) التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إنطلاق حملتها (منا وفينا) لتفطير الصائمين تحت عنوان "#الخير_خيرين" في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.وتستهدف الحملة أكثر من 4000 وجبة ساخنة يوميًا يتم إعدادها بمطبخ طويق التابع للجمعية، حيث تُوزع على الصائمين من الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة إستراتيجية وميدانية دقيقة اعتمدتها الجمعية تحقيقًا لأهدافها وتطلعاتها بما يعود على المجتمع بالخير والنفع.وتسعى حملة #الخير_خيرين إلى تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في شقين أساسيين: إفطار الصائمين وإعالة الأسر المحتاجة والمتعففة في شهر الخير والبركات، إضافة إلى إعانة وتمكين السيدات القائمات على إعداد تلك الوجبات، وهو ما يدل عليه ويؤكده شعار الحملة المتمثل في مضاعفة الخير والأجر.يُذكر أنه يُمكن للراغبين بالمساهمة في حملة #الخير_خيرين التبرع عن طريق متجر الجمعية ‏https://store.reef.org.sa/p/54077 .// انتهى //20:04ت م0173