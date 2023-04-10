الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية أسر التوحد مؤخراً في مدينة الرياض حملتها التوعوية العالمية الأولى من نوعها بعنوان "لغز التوحد"، والتي جاءت تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحُّد، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من الشخصيات البارزة بالقطاعين العام والخاص .وحققت الجمعية في هذه الحملة الرقم القياسي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد توقيعات على أحجية الصور المقطوعة على مستوى العالم، إذ تهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي حول اضطراب طيف التوحد للمستوى الأمثل.وأكدت الأمين العام للجمعية أريج المعلم أن الجمعية تسعى وفقاً لرسالتها بالنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة، مشيرةً إلى دور المملكة في الاهتمام بفئة التوحد من خلال تقديم التسهيلات للجمعيات والجهات المعنية لتقديم أجود الخدمات.// انتهى //20:25ت م0174