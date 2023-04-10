طرابلس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.وأفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي أن باتيلي قدم خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، كما تم بحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.// انتهى //20:32ت م0176