سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
طرابلس 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي أن باتيلي قدم خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، كما تم بحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
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