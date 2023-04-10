القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار بعثة طرق الأبواب السنوية.وتناول اللقاء التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتأثيرها على مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والفرص المتزايدة المتاحة للقطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر.// انتهى //20:47ت م0179