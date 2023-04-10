القاهرة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس مؤتمر (COP27)، اتصالاً هاتفياً اليوم ،من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.وجرى - خلال الاتصال- بحث التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة في موضوعات المناخ، إضافة إلى مناقشة عدد من الاستحقاقات الخاصة بعمل المناخ الدولي خلال المرحلة القادمة، والجهود المبذولة لدفع أجندة العمل المناخي الدولي خلال تلك المرحلة.// انتهى //20:49ت م0181