الخرج 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن تميم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.ونوّه سموّه خلال الاستقبال، بما تحظى به الجمعيات الدعوية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.كما اطلع سموّه على تقرير الجمعية، مستمعاً لشرح عن إنجازاتها ودورها الدعوي في المحافظة، وإلى ما تقدمه الجمعية من برامج متنوعة وخدمات اجتماعية للمجتمع.من جانبه نوّه رئيس الجمعية باهتمام ودعم سمو محافظ الخرج للعمل الخيري والدعوي بالمحافظة.// انتهى //20:53ت م0184