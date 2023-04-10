سكاكا 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف محاضرة للتعريف ببرنامج "سفير الحياة" حضرها أكثر من 50 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبي النادي الصحي بجامعة الجوف، وذلك في مقر مجلس شباب الجوف بمدينة سكاكا.ويأتي البرنامج انطلاقًا من حرص فرع الهيئة بالمنطقة على نشر الوعي الإسعافي بين أفراد المجتمع لما له من دور في إنقاذ الأرواح والحد من تفاقم حالات الإصابات بعد تقديم الإسعافات الأولية لها في الدقائق الأولى.جدير بالذكر أن التسجيل في البرامج التوعوية والتققيفية من خلال الموقع الرسمي للهيئة متاح لكل أفراد المجتمع لتسهيل التحاق أكبر عدد من المستفيدين.// انتهى //20:55ت م0185