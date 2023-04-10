مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعددٌ من قيادات ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام.كما التقطت لسموه صورة مع المتطوعون المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي// انتهى //21:37ت م0192