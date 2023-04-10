عام / سمو نائب أمير مكة المكرمة يشارك رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار في المسجد الحرام
الاثنين 1444/9/19 هـ الموافق 2023/04/10 م واس
مكة المكرمة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واس
شارك صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار في المسجد الحرام، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعددٌ من قيادات ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
كما التقطت لسموه صورة مع المتطوعون المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي
// انتهى //
21:37ت م
0192