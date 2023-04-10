مكة المكرمة في 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واستشارك أمانة العاصمة المقدسة بجناح توعوي ضمن الفعالية التوعوية التي ينظمها التجمع الصحي بمكة المكرمة تحت عنوان (أتاريك) والمقامة حاليًا بحي النسيم بمكة المكرمة، يشتمل على أركان عديدة للتثقيف والتوعية عن مرض حمى الضنك، ويتضمن وسائل إرشادية ومطبوعات وهدايا وجوائز ووسائل تفاعلية للأطفال أسهمت في استقطاب الزوار للجناح ولاقت استحسان الجميع.وتأتي هذه المشاركة في سياق الجهود التوعوية التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة لتعريف المواطن والمقيم بالآليات الكفيلة بالتخلص من بؤر البعوض وسبل مكافحة أماكن توالدها.وأوضحت الأمانة أن الجهود تبذل في مكافحة البعوض ورش الأماكن العامة للحد من توالد البعوض الناقل لحمى الضنك، حيث تشارك في مختلف الأنشطة والفعاليات الموجهة لتوعية المواطنين والمقيمين ،التي تسهم في رفع الوعي والتعريف بمسببات المرض وطرق الوقاية منه، مؤكدةً أن التوعية هي من أبرز الحلول الفعالة للقضاء على المرض.وأشارت أن جناح الأمانة بالمعرض يشرح آلية وطرق الوقاية وأهميتها في القضاء على حمى الضنك واستعراض طرق المكافحة والمواد المستخدمة للرش وكذلك أنواع الأجهزة المستخدمة كما يحتوي الجناح على عدد من الوسائل الإرشادية لأماكن تواجد وتوالد البعوض وبعض البؤر داخل المنازل وأماكن التوالد التي تم القضاء عليها .// انتهى //21:43ت م0193