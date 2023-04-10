الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، (62) مواطنًا، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، بحوزتهم أكثر من (120) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية، في مناطق الرياض و المدينة المنورة و عسير.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:46ت م0194