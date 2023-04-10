رفحاء 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسعالجَت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة ببلدية مركز ابن شريم- في الربع الأول من العام الجاري 2023م، أكثرَ من 42,000 متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق والأشجار ،ورفعت 90 طنًّا من النفايات الإنشائية، ومخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.وأوضحت البلدية أنها عالجت 1,150 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة، وصيانة 257 كشَّافًا تالفًا في الطرقات وأمام المنازل، و 50 حاوية نظافة داخل الأحياء، واستبدال 70 مترًا من الكيابل.كما نفَّذَت البلدية 135 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية والصحية،تم خلالها رصد منشأة مخالفة، طُبِّقَت بحقها العقوبات البلدية المقرَّرة نظامًا.وأكدت بلدية ابن شريم استمرارها في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر العام، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030؛ لرفع مستوى جودة الحياة.// انتهى //22:05ت م0198