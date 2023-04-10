الخرج 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسوزَّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج 1646 سلة غذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن عبدالعزيز الداعج،أن الجمعية من خلال المتبرعين وجهود ودعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومنصات الشركاء في منصة "إحسان" ومنصة "تبرع"، أسهمت في ضخ مبلغ وقدره 1.268.750 ريالاً كدعم نقدي للأسر من خلال حساباتهم البنكية, ليصل إجمالي الدعم الذي قدمته الجمعية للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك إلى حوالي 1.750.500 ريال.وثمَّن الداعج، الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخيري من القيادة الرشيدة - أيدها الله - مؤكداً أن الدعم الذي تلقاه الجمعيات بالمملكة يأتي ضمن منظومة جعلت الإنسان أولاً لتطويره ورعايته والقيام على شؤونه، مثمناً في الوقت نفسه للمتبرعين والداعمين عبر القنوات الرسمية، تفاعلهم مع برامج الجمعية.// انتهى //22:10ت م0200