عنيزة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023م واسأصدرَت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، تقريرَها السنوي لعام 2022م،الذي تضمَّن أعمالَ وإنجازاتِ وخدمات الجمعية المقدَّمة لأكثر من 27,504 مستفيدين ومستفيدات.وقدمت "تآلف" مساعداتها المالية لـ 298 شابًّا بمبلغ 3165000 ريال، كما قدمت 20 قرضًا بمبلغ 870000 ريال، إضافة إلى خدماتها من خلال مركز شامل لحالات الرؤية والتوعوية والصلح والاستشارات القانونية والجلسات النفسية لـ 8285 مستفيدًا ومستفيدةً.وأسهمت الجمعية من خلال قسم الرعاية الأسرية في حل المشكلات بكل أمان وخصوصية لـ 14117 مستفيدًا ومستفيدةً من البرامج واللقاءات والاستشارات والإصلاح والتوفيق، إضافة إلى 22 دورة للمقبلين والمقبلات على الزواج، و9 دورات تدريبية،بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 4784 مستفيدًا ومستفيدةً.// انتهى//22:11ت م0201