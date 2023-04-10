جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب, اليوم، حملة "أدركت" للتوعية بضعف السمع وزراعة القوقعة بمرحلة الطفولة، وذلك بالتعاون مع وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية بالمستشفى الجامعي.وتأتي الحملة في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الوعي الصحي والتثقيف الطبي، وتعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسات الطبية في خدمة المجتمع، مستهدفة التوعية بأهمية مسح السمع لحديثي الولادة وزراعة القوقعة، وتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع.وأوضح رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية بالمستشفى الجامعي الدكتور فيصل زواوي، أن المستفيدين من الحملة بلغ ٤٠٠ طفل، وبمشاركات تجاوزت ١٣٠ مشاركة تنوعت مابين متحدثين وتصاميم ولوجستيك ورسومات وتنظيم وغيرها من الأعمال المساندة والتوعية والفحوصات، مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة سجلت نسبة 13% من أطفال المملكة مصابين بضعف السمع، إذ يؤثر فقدانها سلباً على نوعية الحياة، مشدد على ضرورة إجراء الفحوصات الأولية عند الولادة.وبيّن الدكتور زواوي، أن طرق العلاج تشمل عدة خيارات تعتمد على سبب وشدة فقدان السمع تتضمن مساعدات السمع واختيار الجهاز المناسب، والعمليات الجراحية لتشوهات طبلة الأذن أو عظام السمع وكذلك عند الإصابة بالتهابات متكررة بشكل دائم، وكذلك العمليات الغير جراحية بإزالة انسداد الشمع.// انتهى //22:15ت م0202