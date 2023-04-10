طريف 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنَفَّذَتْ الجمعيةُ الخيرية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 15 مشروعًا وبرنامجًا للمستفيدين من خِدْمَاتِها وذلك خلال الربع الأول من عام 2023م بَلَغَتْ قيمتُها حوالي مليون ونصف مليون ريال.وتَنَوَّعَتْ مشروعاتُ الجمعية ومبادراتها لتشمل برنامج الرعاية الصحية، وسداد فواتير كهرباء، وتوزيع سلال غذائية، وتوزيع كسوة شتاء، وتوزيع سلال رمضانية، وتسكين سبعة منازل من الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة،وتوزيع بطاقات سنابل الخير وكفالة أسر السجناء،وبرنامج سداد الإيجارات عبر جود الإسكان ومنصة إحسان، بالإضافة إلى المبادرات والشراكات المجتمعية الأخرى التي قُدمت خلالها خدمات اجتماعية للمستفيدين.// انتهى //22:17ت م0203