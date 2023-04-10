الوجه 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واساعتاد أهالي محافظة الوجه في كل عام من شهر رمضان المبارك، وفي كل الأحياء على إقامة وليمة إفطار جماعية يجتمع من خلالها أبناء الحي بكل محبة وأخوة مستشعرين روحانية الشهر الكريم.ويحمل الصائمون قُبيل أذان المغرب وجبات الإفطار التي أجادت ربات البيوت طهيها كمشاركات في إعداد الوجبات التي تميز السفرة الجازانية خلال رمضان، ومنها الشوربة والسمبوسة، وغيرها من المأكولات الشعبية.ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة، في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم، في صورة اجتماعية مميزة .// انتهى //22:20ت م0204