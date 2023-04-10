فرسان 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 إبريل 2023 م واسقامَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة جازان - اليوم- بزيارة تفقدية لمحافظة فرسان في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .والتقى سموُّ نائبِ أمير منطقة جازان في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي المحافظة لتبادل وجهات النظر حول كل ما يُعنى بالتنمية في المحافظة وغيرها من المحافظات؛إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبِّي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة،مؤكدًا حرص ومتابعة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان،لكل ما يخدم المنطقة في مختلف المجالات.وشدَّد سموُّ نائبِ أمير جازان على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول, والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية.وبحثَ سموُّ الأمير محمد بن عبدالعزيز احتياجات محافظة جزر فرسان والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية بالمحافظة، إضافةً إلى مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من قبل الحضور.وألقى شيخ شمل فرسان محمد بن هادي الراجحي،كلمة الأهالي أعرب فيها عن سعادة أهالي جزر فرسان بزيارة سموِّ أميرِ المنطقة وتدشين عدد من المشروعات التنموية ورعايته مهرجانَ الحريد للعام الحالي.وكان سموُّ نائبِ أمير المنطقة قد وصل في وقت سابق اليوم إلى محافظة جرز فرسان، لرعاية فعاليات مهرجان صيد سمك الحريد الـ 19،والوقوف على سير العمل بالمحافظة والمشروعات التنموية بها، وبحث احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية.حضرَ اللقاء معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مريع بن حسين القحطاني,ووكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري ،ومحافظ فرسان عبدالله الظافر،وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //23:25ت م0228