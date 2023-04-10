الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب محال لبيع الذهب والمجوهرات والمتاجرة بها، وتم استرداد جزء من المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //23:28ت م0230