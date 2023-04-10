تبوك 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسبدأت تباشير الربيع هذه الأيام بالظهور في المناطق البرية شمال غرب منطقة تبوك لاسيما في مراكز الزيته وعلقان وبجدة.عدسة " واس" رصدت بعض المناظر بمركز علقان التي اكتست ببعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة و خلفتها الأمطار الموسمية، لتضيف عليها مزيجاً من الجمال، وتبشر بفصل ربيعي مميز، سيشكل مقصداً لسكان تبوك وزائريها في إجازة العيد.وتعد تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة، وذات مناظر خلابة سواءً سواحلها البحرية الساحرة، أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء، وسهولها الخضراء في فصل الربيع، بالإضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.// انتهى //23:28ت م0231