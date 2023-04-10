الرياض 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسحقَّق نادي الفتح كأس بطولة أندية المناطق للسباحة لجميع الفئات السنية بمشاركة أندية المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، التي استمرت ثلاثة أيام على مسبح وزارة الرياضة الصالة الخضراء بالدمام خلال المدة من 6-8 أبريل الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.حيث حل في المركز الأول في الترتيب العام نادي الفتح، وجاء نادي الصفا ثانياً، فيما حل الخليج ثالثاً.وشارك في البطولة 581 سباحًا من 30 ناديًا، فيما قاد البطولة تحكيميًّا 23 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //23:31ت م0232