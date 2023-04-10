جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسنظمت غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ ورشة عمل بعنوان "تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الموانئ "، وذلك عبر الاتصال المرئي الموجه للمستوردين، والمصدرين، والشركات اللوجستية والخطوط الملاحية.وتضمنت محاور الورشة: أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص من خلال تحليل بيانات الاستبيانات والتعليقات، والتعريف بآلية الاستبيانات التي تم ارسالها للمستفيدين، والتحديات التي واجهت المستفيدين بمنصة فسح.وهدفت الورشة إلى توفير بيئة جاذبة لكافة الشركات اللوجستية والمستوردين والمصدرين، وكذلك الخطوط الملاحية من خلال إطلاق استبيانات لقياس رضا المستفيدين وتذليل جميع العقبات ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.// انتهى //23:32ت م0233