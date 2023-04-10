جدة 19 رمضان 1444 هـ الموافق 10 أبريل 2023 م واسزار جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام اليوم، معرض بينالي الفنون الإسلامية 2023، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، والمقام على أرض صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.وتجول جلالته يرافقه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي " الوزير المرافق"، في أروقة المعرض، التي ضمت نفائس ونوادر مقتنيات التُحف الإسلامية، ونفائس ثمينة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.واستمع جلالة السلطان حاج حسن البلقيه، لشرح من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة بينالي الدرعية راكان بن إبراهيم الطوق، عن مقتنيات المعرض الذي يتضمن أعمال لنحو 40 فناناً، ومجموع أعمال تصل إلى ما يقارب 280 قطعة أثرية معارة من مؤسسات محلية ودولية، يتمّ تقديمها من خلال تجربة حسيّة فريدة.// انتهى //23:48ت م0236